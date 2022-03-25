Karar yazarı Elif Çakır: 2008'de davullarla, zurnalarla piyasaya takdim edilen 200 lira 13 senede 'cık' oldu

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Köprüsü'nün açılışında, 200 liralık köprü geçiş ücretini açıklarken "liracık" ifadesini kullanmasına atıfta bulunarak "3 Ekim 2008 tarihinde davullarla, zurnalarla, nazar dualarıyla piyasaya takdim edilen 200 lira 13 senede 'cık' oldu" dedi.

2008'den bu yana 200 liranın alım gücündeki gerilemeye dikkat çeken Çakır yazısında şunları kaydetti:

"Tedavüle girdiği 1 Ocak 2009 tarihinde 200 lira ile 500 ekmek alınıyordu. Dört kişilik bir ailenin 5 aylık ekmeğinin parasıydı. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiği 2018 yılında 200 lira ile 134 ekmek alınıyordu. Bugün ve şimdilik 200 lira ile 57 ekmek alınabiliyor.

Paramızın nasıl eridiğini görüyor musunuz? 200 lira nasıl da “cık” olmuş. Peki, ülkemizin en büyük para biriminin “cık” olmasının sorumlusu kim? Kim bizim 200 liramızı “cık” yaptı? Oysa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle paramız daha da değerlenecekti, alım gücü artacaktı. Kişi başına gelirimiz 2023 yılında 25 bin dolar olacaktı, geldiğimiz noktada kişi başına gelirimiz 8 bin doların altına düşmüş durumda.

200 lira tedavüle girdiğinde dolar 1,59 TL seviyesindeydi, 200 lira 125 dolar ediyordu. Bugün 200 lira 13,5 dolar ediyor.

Yine 2009 yılında asgari ücret net olarak 477 liraydı, brüt olarak 693 liraydı, 3 tane 200 liralık banknotla maaşını alabiliyordu, bugün asgari ücret 4250 lira, 21 tane 200 liralık banknot demek!

200 lira 'cık' olmuş, Sayın Erdoğan bu vahim gerçeği kendi ağzıyla itiraf etti.

Bu nasıl oldu, bir yetkili çıkıp da bunun sebeplerini anlatmıyor, kötü ekonomi yönetiminin sorumluluğunu kabul etmiyor"

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