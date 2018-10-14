Karar yazarı: Ekonomik veriler artık ‘Rahip'siz; sorunumuzla el ele, baş başa

ABD’li rahip Andrew Craig Brunson 3 yıl hapis cezası verilmesi ve adli kontrol şartının kaldırılması kararının ardından 12 Ekim'de tahliye edildi. Karar yazarı Yusuf Ziya Cömert tahliye kararı doğruysa, önceki yapılanlarda yanlışlık olabileceğini ya da, daha evvel yapılanların doğru olması durumunda Rahibin serbest bırakılmasında bir anormallik aranabileceğine işaret etti. ABD ile Türkiye arasında çıkan Rahip krizinin halka nasıl yansıtıldığını irdeleyen yazar, "Ekonomik veriler artık ‘Rahip’siz" dedi.

Yazar Cömert, mahkeme aşamalarının karşıdan bakılınca teferruat gibi gözüktüğünü, vatandaşın meseleyi ABD ile Türkiye arasında çıkan Rahip krizi olarak ele aldığını kaydetti. Vatandaşın, bir yandan nedensellik kurduğuna, bir yandan da "Amaan, gitti rahip, memleket bir dertten kurtuldu" diye teselli bulduğuna işaret eden Cömert, rahibe tutukluluğu sırasında çok ağır ithamlar yapıldığını, Brunson için ‘Rahip hain, Rahip casus, Rahip terörist’ denildiğini hatırlattı.

"Şimdiki rakamlar Rahipsiz, sorunumuzla el ele, baş başa"

Rahibin gitmesinin ekonomideki verilerin sadeleşmesine yaradığını vurgulayan Karar yazarı, "Dolar bir miktar düştü.Çok düşmedi çünkü yukarına değindiğim gibi, ‘Rahibin gitmesini piyasa satın almıştı.’ Şimdiki rakamlar Rahipsiz. Rahip faktörü denklemden çıkmış. Rahip krizinin sebep olduğu ‘köpük’ler alınmış, Trump’ın salvolarının etkisi nihayete ermiş.Bu durumda, Türkiye’deki ekonomik sıkıntılar konusunda daha gerçekçi analizler yapabiliriz. Kendi sorunumuzla el ele baş başayız. Belki harici faktörlerden arınınca ekonomideki sıkıntılarla daha kolay baş ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf Ziya Cömert'in "Ekonomik veriler artık ‘Rahip’siz" başlığıyla( 14 Ekim 2018 ) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz