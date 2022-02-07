Karar yazarı Demir: Zamanında alınmayan önlemlerin, yapılan yanlış planların bedelini birlikte ödüyoruz

Karar gazetesi yazarı Oğuz Demir, "2000’li yılların başında ciddi bir ekonomik kriz yaşayan ardından dünyadaki olumlu hava ile Türkiye’deki siyasi değişimi birleştiren iktidar önemli kaynaklara sahip oldu. Bu kaynaklarla da birçok yatırımın hayata geçmesini sağladı" dedi. Demir, bu kaynakların iktidar tarafından doğru kullanılmadığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Biz o dönemde de aynı hikâyeyi anlatıyorduk.

Ağustos böceği ve karınca hikayesini. Karınca yaz boyunca çalışırken, Ağustos böceği ise keyfini sürüyordu. Kış gelince zamanında doğru işler yapan karınca görece rahat yaşarken Ağustos böceği zorda kalmıştı.

Dönem dönem iyileşmeler olsa da 2018 yılından bu yana kış şiddetini arttırarak devam ediyor. Zamanında alınmayan önlemlerin, yapılan yanlış planların bedelini de birlikte ödüyoruz. Enflasyondaki artış, dövizdeki yükseliş ve bütçe dengesinde her geçen gün belirgin hale gelen bozulma derken yazın gelmesi de pek mümkün görünmüyor."

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