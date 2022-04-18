Karar yazarı Demir: Sorun kısa vadeli bir faiz-enflasyon sorunundan çok daha karmaşık hale geldi!

Karar gazetesi yazarı Oğuz Demir, Türkiye'de enflasyonun sadece küresel piyasalarda yaşanan fiyat artışı ve savaştan kaynaklanmadığını, "Hükümetin de sık sık ifade ettiği gibi bütün dünyada benzer bir sorun var. Ama bizim ayrıştığımız nokta başka. Biz bayağı benzine ateş dökmüş durumdayız. Yüzde 19’larda olan faizi yüzde 14’lere çekip, önce kuru ardından da enflasyonu patlattık" dedi. Demir, uygulanan politikalar olmasaydı da enflasyonun küreselden kaynaklı artacağına ama sorunun bu denli "karmaşık çözüm" gerektirmeyeceğini ifade etti.

Demir, kur korumalı mevduatın döviz "bir nebze" kontrol altına aldığını ancak Hazine'ye yük getirdiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta veriler açıklandı. Görüldüğü kadarıyla KKM’nin Hazine’ye ilk üç aylık maliyeti 11,7 milyar TL oldu!

Ve bu maliyet önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek.

Yani sorun kısa vadeli bir faiz-enflasyon sorunundan çok daha karmaşık hale geldi!

Enflasyonu bu kadar karmaşık hale getiren tek konu KKM de değil. Tarımda artan maliyetler ve daralan üretim, ihracatın geçmişteki melek halinden artık fiyatlar üzerinde baskı yaratan bir canavara dönüşmesi, TCMB’nin etkinliğinin kaybolması gibi sorunun çözümünü çok daha zora sokan birçok boyut da bu uygulamalar nedeniyle büyümeye devam etti.

Dolayısıyla çözüm üretmek de her geçen gün çok daha karmaşık hale geldi!"

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