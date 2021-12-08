Karar yazarı Demir: Politika faizi yüzde 15 iken Hazine yüzde 22,7 faizle borçlanıyor

Karar gazetesi yazarı Oğuz Demir, politika faizinin düşmesinin diğer faizleri artırdığına işaret ederek "Dün yapılan Hazine borçlanma ihalesine baktığınızda bile durumu görüyorsunuz. TCMB’nin düşürülen politika faizi yüzde 15 iken Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi yüzde 22,7 faizle borçlanıyor." dedi.

Oğuz, devletin dahi söz konusu faiz oranıyla borçlanmada zorluk çektiği ortamda iş dünyasının da durumunun farklı olmadığını ifade ederek yazısında şöyle dedi:

"TCMB’nin 26 Kasım haftası için yayınladığı son verilere göre ticari krediler için ticari kredilerde ortalama faiz oranı hala yüzde 18,88!

Diğer yandan bozulan beklentiler vatandaşların da TL’den kaçmasına neden oluyor. Döviz talebi sürekli artarken, maliyetler artıyor, enflasyon hızlanıyor. Artan enflasyon da vatandaşların satın alma gücünü düşürüyor.

Oysa ki yatırımların sadece ihracat için olacağı bir ülke değil Türkiye! 85 milyonluk devasa bir iç pazarı var!"