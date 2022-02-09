Karar yazarı Demir: Petrolün her bir varilinde kur artışından ötürü 480 TL’ye yakın fark ödüyoruz

Karar gazetesi yazarı Oğuz Demir, akaryakıt fiyatlarına gelen zamma ilişkin olarak hükümetin küresel piyasalarda artan petrol fiyatlarını göstermesine ilişkin olarak "Haklılar haklı olmasına da maalesef biraz eksik bir haklılık bu" dedi. Demir, "Enerji krizinden öte bu fiyatları etkileyen asıl krizi biz kendimiz yarattık. TL’yi serbest düşüşe bırakarak" diyerek yaptığı şu hesabı aktardı:

"Akaryakıt fiyatlarında belirleyici üç temel faktör var. Birincisi dünyadaki petrol fiyatlarının belirlediği uluslararası akaryakıt fiyatları. Buradaki fiyat değişimlerinde bizim bir etkimiz yok. Dünyada piyasalardaki arz ve talebe göre fiyat belirleniyor.

Akaryakıtı yurtdışından aldığımız için dövizle ödeme yapıyoruz. İçeride ise TL cinsinden satış yapıyoruz. Dolayısıyla dolar/TL kuru belirleyici oluyor.

Üçüncüsü ise vergiler. Özellikle de özel tüketim vergisi.

Yani bu üçünde değişim olduğunda bizim de pompa başında akaryakıta ödediğimiz fiyat değişiyor. Şimdi hükümet diyor ki dünyada enerji fiyatları artıyor. Evet, doğru!

Mesela Eylül 2021’de petrolün varil fiyatı 70 Dolar civarında idi. Biz bu 70 Dolar’ı kur 8,3’larda iken 581 TL olarak ödüyorduk. Şubat 2022’ye geldiğimizde ise petrolün varil fiyatı 90 Doların üzerinde. Yani eğer Dolar/TL sabit kalsa idi 90 * 8,3= 747 TL ödeyecektik. Ancak hesapta bir aksilik oldu ve biz TL’nin değer kaybı nedeniyle şu an 13,5’tan bu hesabı yapmak zorunda kalıyoruz.

Yani kur Eylül ayındaki seviyesinde kalsa idi 747 TL ödeyeceğimiz petrolün variline 1.227 TL ödüyoruz. Her bir varilde sadece 480 TL’ye yakın kur artışından ötürü fark ödemiş oluyoruz.

Yani anlayacağınız dolar çıksın canım ne olacak denmesinin bedeli gördüğünüz gibi oldukça yüksek."

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