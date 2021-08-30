Karar yazarı Demir: Ev sahipleri TÜİK enflasyonuna inanmadığı için daha fazla zam talep ediyor

Karar gazetesi yazarı Oğuz Demir, artan konut ve kira fiyatlarını köşesinde değerlendirdi. Demir, fiyat artışlarının sorununu yazısında şöyle aktardı:

"Biliyorsunuz kira zamlarında yasal sınır, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)tarafından açıklanan yıllık tüketici fiyatları enflasyonu. Yani bu ay kirasını arttıracak bir kişi için maksimum oran yüzde 18,95! Önümüzdeki ay da yine enflasyondaki gelişmelere bağlı olarak yıllık TÜFE değişimi.

Ev sahipleri de bu enflasyonun gerçekleri yansıtmadığını ve daha fazla zam yapılmasını talep ediyor. Bu da ev sahipleri ve kiracılar arasında ciddi bir anlaşmazlık kaynağına dönüşmüş durumda.

Ev sahiplerinin konutun bulunduğu semte göre bu konuda çok daha ısrarcı olduğunu da duyuyoruz. Hatta kiracının evden ayrılması durumunda bir sonraki kiracının çok daha yüksek ücrete oturacak olması ihtimali de ev sahiplerinin elini güçlendiren bir koza dönüşüyor."

Ancak Demir durumun TÜİK açısından böyle olmadığını dile getirerek; TÜİK tarafından açıklanan konut kiraları artışının enflasyonun 8 puan altında olduğunu, buna karşın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) konut satış fiyatlarının yıllık enflasyonun 10-15 puan üstünde olduğunu açıkladığını dile getirdi.

Demir şöyle yazdı:

"Yani TÜİK ile TCMB’nin verileri arasında da bir mantık sorunu var.

Satarken bir yıl öncekine göre çok daha pahalıya satan ev sahipleri, kiraladıklarında çok daha düşük kira artışlarına razı oluyorlar.

Ben de anlamadım, anlayan beri gelsin!"

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