Karar yazarı Demir: Enflasyona dayalı bonolarla KKM'den çok daha fazla maliyet üstleneceğiz

Karar gazetesi yazarı Oğuz Demir, enflasyona dayalı tahvil ya da bono çıkarılmasının kur korumalı mevduattan (KKM) Hazine'ye daha fazla yük bindireceğini ifade etti.

Demir "KKM bütçe maliyeti kurdaki artışlarla 80 milyar TL’yi buldu biliyorsunuz. Enflasyona dayalı bonolar ile bu maliyetin çok daha üzerinde bir maliyeti de üstlenmiş olacağız." diyerek şöyle yazdı:

"Düşünsenize iyimser bir ihtimalle enflasyon bu borçlanmanın sonundaki ilk yılda yüzde 60 olsa bononun faizi bu olacak...

Oysa sonbahardaki inadına faiz indirimleri olmasaydı bugün KKM ve enflasyona endeksli bononun yarısı kadar faiz olacaktı. Ne döviz kurları böyle sıçrayacaktı, ne enflasyon bu kadar yükselecek ve ekonomimiz darmaduman olacaktı, ne de bütçe de böyle bir faiz ödeme bütçesine dönecekti…

Daha anlaşılır hale getireyim…

Eylül’de faizi arttırıp 100.000 TL’ye 25.000 TL faiz ödemekten kaçtılar, şimdi o faizi 60.000 TL ödeyecek hale geldiler. Aradaki 35.000 TL’yi de vatandaşın vergisine yıktılar."

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