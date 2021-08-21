Karar yazarı Demir: Ekonomideki tüm adımlar ve açıklamalar erken seçim sinyali veriyor

Karar gazetesi yazarı Oğuz Demir, köşesinde ekonomide atılan bazı adımların "erken seçime"e işaret olabileceğini yazdı. Demir, "öyle sinyaller var ki insan bu adımların yaratacağı kısa vadeli etkiyi ve ardından gelmesi muhtemel devasa ekonomik krizi düşününce bunu düşünmeden edemiyor" dedi.

Demir, yazısında temmuz ayındaki bütçe açığına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe açığı aylık bazda rekor kırdı. Yılın ilk 7 ayındaki bütçe açığı ise 78,3 milyar TL’ye ulaştı. İşin enteresan kısmı ise bütçe açığının neredeyse yüzde 60’ının yani 45,8 milyar TL’sinin tek bir ayda verilmiş olması.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, dün Kocaeli’nde iş dünyasının katıldığı bir toplantıda bu açığın dönemsel olduğunu ifade etti. Ancak bana pek öyle gelmedi. 2018, 2019 ve 2020 yıllarının Temmuz aylarına baktığınızda 2018 ve 2019’da aynı dönem bütçe fazla vermişken, pandemi gibi bir şoku yaşadığımız Temmuz 2020’de bütçe 30 milyar TL açık vermiş. Eğer gerçekten Ağustos ve Eylül aylarında da durum Bakan Elvan’ın dediği gibi geçici bir açığa işaret ederse o zaman farklı düşünebiliriz.

Bakan Elvan aynı toplantıda bir konuyu daha gündeme getirdi ki bu da sonbahar döneminde birkaç ay da olsa piyasanın hareketlenmesini sağlayacak bir gelişme.

Hazine ve Maliye Bakanı toplantıda üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla, KGF destekli üç yeni mekanizmayı başlatacaklarını açıkladı. Geçmişte aynı amaçla verilen KGF destekli kredilerin bir süre sonra ithalatta hızlı bir artışa neden olduğunu gördük. Bu da döviz talebi, TL’nin değer kaybı ve artan enflasyon olarak bize döndü.

Ekonomideki bütün adımlar ve açıklamalar bir erken seçim sinyali veriyor.

Bu sinyaller siyaseten de karşılık bulacak gibi olursa yeni yılın ilk yarısında bir seçimi yaşamamız çok muhtemel."

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