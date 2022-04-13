Karar yazarı Demir: Domatesi 40, biberi 50 TL’ye yemek zorunda kalacağımız bir yaza doğru gidiyoruz

Karar gazetesi yazarı Oğuz Demir, "Domatesi 40 TL’ye, biberi 50 TL’ye yemek zorunda kalacağımız bir yaza doğru gidiyoruz" dedi.

Demir, Rusya-Ukrayna savaşının başlaması küresel gıda ürünlerinde arz daraltıcı etki yarattığını ve artan akaryakıt fiyatlarıyla birlikte de bir maliyet şoku yaşandığını ifade etti. Demir, hali hazırda tüm dünyada gıda enflasyonunun yüksek olduğunu ancak Türkiye'de bunun geri kalan dünyadan "kat ve kat" fazla olduğunu belirtti.

Demir, gıda fiyatlarında yaz aylarında beklenen düşüşe yönelik ise riskler olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Birinci risk üretici maliyetlerindeki artıştan ötürü arzın daralması! Son bir yılda girdi maliyetleri TÜİK verilerine göre dahi yüzde 60 üzerinde artan üreticinin ekim-dikim döneminde elindeki imkânlarla daha az üretimi tercih etmesi oldukça olası. Zira çiftçi son üç yıldır ciddi bir sermaye kaybı yaşadı. Bir de tabii 2022 yaz döneminde iklim şartlarının nasıl gideceğini bilmiyoruz. Bu da arzın durumunda belirleyici olacaktır.

İkinci risk ise tam da hükümetin bizi soktuğu kısır döngü ile ilgili. Tüm dünyada gıda fiyatlarında rekor artış yaşandığı bir dönemde Türk Lirası’nın değeri ise rekor düşük seviyede. Yani üretim artsa dahi bu üretilen ürünler, dolarla dış pazarlara satılabilir. Dünya için ucuz, bizim için pahalılığın garantisi de bu olur!

Bu riskler ise fiyatların bırakın düşmeyi, daha da artmasına neden olabilir"

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