Karar yazarı Demir: Bizim dünyamız hâlâ Polyana dünyası; ekonomimiz de Polyana ekonomisi!

Karar yazarı Oğuz Demir, iktidarın ekonomi yönetimini eleştirirken, "Olumsuzlukların ortasında dahi her şey mükemmel gidecekmişçesine politikalar geliştirdiler, uygulamaya başladılar" dedi.

Demir, iktidarın pandemi, enerji fiyatları ve döviz konusundaki iyimser söylemlerini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Bütün bunların üzerine pandemi bitti mi? Sağlık Bakanlığı’na göre evet. Ama uzmanlara göre hala temkinli olmak lazım. Ama diyelim ki bitti bitti de turizm gelirleri uçacak mı? Hepimizin aklındaki soru bu. Neden?

En büyük iki pazarımız şu anda savaş halinde… Yani pandemi varsayımı tuttu tutmasına da, dünya işte bu… Taş düşebilirdi, düştü. Enerji fiyatlarındaki artış geçiciydi. Savaş ortalığı perişan etti. Ayı çıkabilirdi, çıktı.

Eylül 2021’de 8 TL olan dolar bugün 14 TL’nin üzerinde. Petrol 120 dolarla flörtte. Doğalgaz fiyatları uçtu gidiyor. Savaş uzadıkça da her şey daha zor olacak. Enflasyon daha savaşın etkisinin olmadığı dönemde yüzde 55 oldu bile. Bundan sonrası savaş bitene kadar maalesef daha da kötü görünüyor.

Peki hükümet hâlâ daha kötüsüne hazırlıklı olduğuna dair bir mesaj veriyor mu? Maalesef hayır! Bizim dünyamız hâlâ Polyana dünyası! Hal böyle olunca bizim ekonomimiz de Polyana ekonomisi!"

Yazının tamamı için tıklayın.