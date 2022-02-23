Karar yazarı Demir: Birkaç gün içinde yine bir akaryakıt zammı geliyor gibi

Karar gazetesi yazarı Oğuz Demir, Rusya ve Ukrayna krizi neticesinde petrol fiyatlarındaki artışın akaryakıt zammına sebep olabileceğini belirtti. Demir "Yaşanan çatışmanın bir parçası olmasak da Türkiye bu süreçte en fazla zarar görme ihtimali olan ülkelerden biri. Krizin dünya piyasalarındaki etkisi daha şimdiden petrol fiyatları ve dolar/TL’de etkisini gösterdi. Hal böyle olunca da birkaç gün içinde yine bir akaryakıt zammı geliyor gibi" dedi.

Oğuz gerginliğin kısa süreceğini tahmin ettiğini ancak uzun sürmesi durumunda turizm ve tarım sektörlerinde de sıkıntıların baş göstereceğini ifade ederek "Umalım ki sorunlar diyalog yoluyla çözülsün. Daha kendi kendimize açtığımız sıkıntılarla baş edemezken bir de küresel bir krizle boğuşmak durumunda kalmayalım. Zira manevra alanımız da hem ekonomik hem de politik olarak oldukça kısıtlı." ifadelerini kullandı.

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