Karar yazarı Demir: Benzini en ucuza aldığı söylenen Türkiye’de bir yılda benzin 7 TL artmış; İspanya, İtalya ve Almanya’da artış 3-4 TL’de kalmış

Karar gazetesi yazarı Oğuz Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bir televizyon programında benzin fiyatlarındaki artışı örnek gösterirken, Türkiye'nin Avrupa'daki en ucuz benzini kullanan ülke olduğunu ve fiyatların orada ortalama 26 TL olduğunu söylemesini değerlendirdi.

Demir, önemli olanın satın alma gücü olduğunu ifade ederek Avrupa ülkeleriyle, Türkiye'deki benzin fiyatlarındaki artışı paylaştı. Demir şunları kaydetti:

"Avrupa’daki ekonomik krizin iki önemli ülkesi olan İspanya ve İtalya’daki verileri paylaşayım. İspanya’da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 1,20 euro iken bugün 1,50 euro seviyesine çıkmış. İtalya’da da fiyat 1,45’ten 1,75 euroya yükselmiş.

Litre başına fiyat artışı gördüğünüz üzere 0,30 eurosent civarında. Geçtiğimiz yıl euro/TL kurunun ortalaması 10,50 TL!

Fiyat artışı kaç TL olmuş bu durumda?

3,15 TL! Peki Türkiye’de artış ne kadar olmuş?

Geçtiğimiz yıl 7,19 TL olan benzin bugün 14,06 TL’ye satılıyor.

Artış ne kadar? 7 TL!

Yani benzini en ucuza aldığı söylenen Türkiye’de bir yılda benzin 7 TL artarken İspanya’da, İtalya’da, Almanya’da artış sadece 3-4 TL’de kalmış"

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