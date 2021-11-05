Karar yazarı Cömert: Ekonomideki hastalık yanlış tedavi yüzünden ağırlaşıyor

Karar gazetesi yazarı Yusuf Ziya Cömert köşesinde "faiz düşerse, enflasyon düşer" teorisinin ilk kez Necmettin Erbakan tarafından ortaya atıldığını ifade ederek "Belki de doğruydu teori, 70’lerdeki şimdikine nispetle çok sade, çok okunabilir olan iktisadi yapımız için" diye yazdı. Cömert, "Anlaşılan iktisadi hayatın Erbakan’dan tevarüs ettiğimiz son kullanma tarihi geçmiş teoriyi doğrulaması için bir müddet daha çalışacağız." dedi.

Cömert söz konusu teoride ısrar edilmesi sonucunda "Birkaç yıl önce daha basit ilaçlarla tedavi edilebilecek olan hastalık yanlış tedavi yüzünden ağırlaşıyor" dedi. Cömert yazısında şöyle dedi:

"Hastalık geleceği de borca sokuyor. Her gecikme istikbaldeki reçeteyi daha da acılaştırıyor.

Üstelik hastalığın tamamı yerli ve milli üretim. Teorimiz dahil, hepsini kendimiz yaptık.

Daha doğrusu kendimiz bozduk. Kendi bozduğumuzu düzeltemiyoruz."