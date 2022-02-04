Karar yazarı Çalıkuşu: Hukuka yapılan darbeye, yargıya yapılan darbeye “bize ne derler” kafilesi ve “mağdura kimlik soranlar” sessiz kaldı

Karar yazarı Figen Çalıkuşu, "Hukuka yapılan darbeye, yargıya yapılan darbeye 'bize ne derler' kafilesi ve 'mağdura kimlik soranlar' sessiz kaldı" düşüncesini dile getirdi.

Çalıkuşu yazısında, "Atilla Taş davasında ben de vekil olarak bulunuyorum. 26 gazeteci, darbenin medya ayağı iddiası ile gözaltına alındılar, terör örgütü üyesi iddiası ile tutuklandılar. İlk duruşmada 21 gazeteci tahliye oldu. Tarih 31 Mart 2017. Atilla Taş’ın Halk Tv canlı yayınında ifade ettiği gibi dosya bomboştu. Bu rezillikler sonucunda o gece sabaha karşı yeniden mahkeme kuruldu, aylardır cezaevinde olan insanlar için yeni suç uyduruldu, yeni bir tutuklama kararı çıktı." ifadesini kullandı.

Çalıkuşu şunları kaydetti:

"Bu kez “darbeci” yapılmışlardı, iki kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyordu.

Abdurrahman Uzun’un sözünü ettiği Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ise İrfan Fidan idi.

Gazeteciler tutuklu yargılandılar, darbe suçundan beraat ettiler. Terör örgütü üyeliği, yardım etme gibi suçlardan cezalar verildi.

Yargıtay verilen beraat kararını onadı, “terör örgütü üyeliği” suçlarından bozma kararı verdi, yargılama halen, evet halen devam ediyor.

Halen adli kontrol şartı ile imza atanlar var, yurt dışı çıkış yasakları var.

Bu arada Anayasa Mahkemesi kararları, AİHM kararları geldi.

Bu 2. iddianameyi yazan kimdi: O gecenin baş aktörlerinden Başsavcı İrfan Fidan idi.

Daha evvel de yazmıştım. Bir kez daha iddianamenin 53.sayfasını İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan’ın kaleminden okuyalım:

“Yargılamayı yapan ilk derece mahkemesinin, Ergenekon Terör Örgütü’nün varlığını kabul ettikten sonra yargılanan kişilerin önemli bir kısmını, isnat edilen suçları işledikleri kanaatiyle uzun süreli hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile cezalandırdığı, uzun süren tutukluluk ve yargılama önemli bir sorun haline geldiğinden yapılan kanun değişikliklerine rağmen, FETÖ/PDY üyesi hâkimlerce tutukluluk durumları devam ettirilen kişilerin ancak bireysel başvuru yolunu kullanarak Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile tahliye edilebildikleri anlaşılmıştır.”

“FETÖ’cüler, yersiz müebbet talebini insanları zorla içeride tutmak için” kullanıyormuş.

Gerçekten de örneğin “müebbet hapis”, Başbuğ davasında da devreye girmiş, İlker Başbuğ 26 ay cezaevinde yattıktan sonra ancak bireysel başvurusunun kabulü sayesinde Anayasa Mahkemesi’nin 6 Mart 2014 tarihli kararı ile özgürlüğüne kavuşabilmişti.

31 Mart 2017’de tahliye edilen gazetecilerin yeniden tutuklanması bir hukuk darbesi idi. Ama “çıt” çıkmadı.

Hukuka yapılan darbeye, yargıya yapılan darbeye “bize ne derler” kafilesi ve “mağdura kimlik soranlar” sessiz kaldı.

5 yıl sonra bugün Bekir Bozdağ Adalet Bakanı, İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi üyesi…

Atilla Taş 5 yıl sonra bir Pazar akşamı Halk Tv’de sitem ediyordu; “duyuramadık sesimizi”…"