Karar yazarı Çalıkuşu: Bir aldırmazlık ve yalan rüzgârı döneminin perdesi kapanıyor

Karar gazetesi yazarı Figen Çalıkuşu, “İstediğiniz kadar korkun, dilediğiniz kadar korkutun…Bir aldırmazlık ve yalan rüzgârı döneminin perdesi kapanıyor…” değerlendirmesini yaptı.

Çalıkuşu yazısında, “Geçen gün bir de şunu duyduk; “Utanmadan, sıkılmadan sokağa döküleceklermiş.” Anayasa 34. madde “utanma ve sıkılmadan” hiç söz etmiyor oysa; “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir”diyor. Nass değil ama Anayasa bize hiç utanmayın, sıkılmayın diyor, toplantının da gösteri yürüyüşünün de anayasal hakkımız olduğunu söylüyor… 'Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün siz de aynı dersi evelallah alırsınız' Evet, 'Allah’ın lütfu' diye karşılanan kanlı 15 Temmuz’u maalesef gördük, ama asıl sonrasını da gördük, görüyoruz, hâlâ yaşıyoruz. Evet, biz 15 Temmuz sonrasından bugünlere uzanan otoriterizmden usandık, evet çok sıkıldık, adalete hasret kaldık, yoksullaştık, kandırıldık…” ifadesini kullandı.

Çalıkuşu şu ifadeleri kullandı:

"Utanıyoruz; Nas ortada iken, doları 18 TL’den satıp 13 TL’den alanlardan… Utanıyoruz; Allah, din deyip saraya tapanlardan… Utanıyoruz; çocuklara tecavüz edip korunanlardan… Utanıyoruz; artan kadın şiddetinden… Utanıyoruz; bu ülke insanlarını pazar artıklarına mahkûm edenlerden… Utanıyoruz; 50 milyona ulaşan yoksullukta gözlerde parlayan ışıklardan… Utanıyoruz; iktisat bilimine ihanet ederek kasten halkı yoksullaştırırken kendisi ile birlikte çevresini zenginleştirenlerden… Utanıyoruz; hukuka ihanet edip, üzerine sıkılmadan “Türk milleti adına” karar verenlerden… İstediğiniz kadar korkun, dilediğiniz kadar korkutun…Bir aldırmazlık ve yalan rüzgârı döneminin perdesi kapanıyor… Utanmadan ve de sıkılmadan geliyor gelmekte olan…"