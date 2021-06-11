Karar yazarı Çalıkuşu: Altı kişi koskoca ülkeyi isterse bir hukuksuzluk cehenneminin içinde tutmaya yetiyor

Karar gazetesi yazarı, avukat Figen Çalıkuşu, "Biz, hepimizin sorduğu ve sorması gereken o soruyu sormaya devam edelim. Yargı neden felç? Bunun aslında tek bir nedeni var: Siyaset eliyle dizayn edilen Hakim ve Savcılar Kurulu" düşüncesini dile getirdi.

Çalıkuşu, yazısında," Sedat Peker’in anlattıkları da sıra sıra doğrulanıyor. Siyasal iktidar bu videolar konuşulmasın, dikkate alınmasın istiyor, herşey 'normalmiş' gibi davranıyor. Oysa 'normal' birisi için ise bu yaşananlar tabii ki dehşet verici… Siyasi ve hukuksal bir yorum yapmadan önce, bu rezalet sanki 'normalmiş' gibi davranmaya, bu yetmezmiş gibi en iyi müdafaa hücumdur taktiğiyle pişkince muhalefeti suçlamaya bir sıfat arama arzusu, bende baş edilemez hale geldi" görüşünü savundu.

Çalıkuşu şu ifadeleri kullandı:

"Önce “yüzsüzlük” sıfatı aklıma geldi… Ama yüzsüze yüzsüz deyince de fazla bir şey değişmiyor, çünkü adı üstünde: Yüzsüz… Bu beni kesmedi… Acaba “ar damarı patlamış” nasıl? Ya da “utanmaz.” Utanma duygusunu yitirmiş olmak. Derler ya “artık ar damarı çatladı onun, korkulur” diye… Bunların ar damarı çatlamış ama asıl korkan onlar… Çünkü artık gidiyorlar. Korktukları için hukuk istemiyorlar, hukuka hiç tahammülleri yok. Hukuk isteyen herkesi de susturmak istiyorlar. Baskı hiç bitmiyor.

Nufusun yüzde 1’i ya hapiste ya da adli kontrolü var…Geriye kalan yüzde 99’u korkutmak için fazlasıyla yeterli…Avrupa’da ilk sıradayız…

Yargı, iktidarın sopası haline gelince yargıya güven anketlerinin sonuçları da ortada. Amaç, metod, zihniyet bu olunca da yıllardır aradığımız yargıya bir türlü ulaşılmıyor. Sedat Peker videoları ile ortaya dökülen korkunç çürüme hali de yargının kapsama alanı dışında… Mevcut siyasal yönetimin hiçbir şekilde denetim istemediği, dolayısıyla demokrasiden nefret ettiği ortada…

Bu da Türkiye’nin kurumsal açıdan ve hukuk devletini koruma yönünden ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor… Suç işleyenler kol kola girmişler, onların suçlarını ortaya çıkaranları da suçlu ilan ediyorlar…

İstendiği vakit hukukun öldürülebileceği yeri mi görmek istiyorsunuz?Dönüp HSK’nın Birinci Dairesi’ne bakın. Altı kişi koskoca ülkeyi isterse bir hukuksuzluk cehenneminin içinde tutmaya yetiyor. Hepimiz de kapılarını altı kişinin tuttuğu cehennemin içinde yanıyoruz."