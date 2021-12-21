Karar yazarı Çakır: Terazinin kefesinde faiz mi daha büyük günah, halkı açlığa mahkum eden enflasyon mu?

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz konusunda nas suresini örnek göstermesini köşesinde değerlendirdi. Erdoğan'ın 2018'de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş döneminde faiz, kur ve enflasyonla mücadeleye yönelik olarak "24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle kurla nasıl uğraşılır görün" sözlerine atıfta bulunan Çakır, "Sayın Erdoğan enflasyonla, faizle, dövizle, dış güçlerle mücadele etmek için bütün yetkiyi kendisine istemedi mi? Bütün yetkileri isterken 'Bir Müslüman olarak gereğini yapacağım, ayet, nas ne diyorsa onları hayata geçireceğim mi' dedi?" ifadelerini kullandı.

Çakır, "Terazinin kefesinde faiz mi daha büyük günah, halkı açlığa mahkum eden enflasyon mu?" diyerek şunları kaydetti:

"Bu durumda şu soruları sormak hakkımız: Bir Müslüman olarak faiz konusunda nas orada? Peki adalet konusunda nas ne diyor, hüküm nedir? Bir gecede halkın yoksullaştıran politikalar konusunda nas ne diyor, hüküm nedir? Rüşvet, haksız kazanç konusunda nas ne diyor?

Bir Müslüman olarak adalet, hukuk, insan onuru, işkence, haksız kazanç konusundaki nasları da uygulayacak mısınız? Sonuçta adaletsizlik, hukuksuzluk, haksız kazanç, rüşvet, devlet malını israf da büyük günahlar arasında. Hatta bu başlıkların içinde faiz sıralamada sonda yer alabilir"

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