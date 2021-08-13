Karar yazarı Çakır: Şimdi aynı soruyu Kavcıoğlu'na soralım; Merkez Bankası faizi değiştirmeyerek ne mesaj verdi?

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, köşesinde "TCMB faizi değiştirmeyerek ne mesaj verdi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Çakır, yazısının başlığının Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Yeni Şafak gazetesindeki bir yazısından alıntı olduğunu ifade ederek "Şimdi aynı soruyu soralım: Kavcıoğlu başkanlığındaki Merkez Bankası faizi değiştirmeyerek ne mesaj verdi?" diye sordu.

Çakır'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'verdiğiniz sinyali aldık aldık ama ekonomik şartlar sinyalin gereğini yapmaya maalesef uygun değil, aslında şartlar bu sinyalin gereğini yapmaya uygun olmayacak, geldim, gördüm şartları, teoriyi yazmak, savunmak başka ama uygulamaya koymak başkaymış efendim' mesajı vermiş olabilir mi?

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'faizin bir kez daha yüzde 19’da sabit tutulması' kararı veren, faizi indirmeyen Sayın Kavcıoğlu’na tepkisi, cevabı ne olur?

Benim asıl merakım, Yeni Şafak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tezine paralel yazılar yazan, Merkez Bankası’nı uyguladığı yüksek faiz politikası nedeniyle eleştiren 'Merkez Bankası yüksek faiz politikasında ısrar etmemesi gerekir. Dünyada faizler sıfıra yakınken bizde faiz artışına gitmek ekonomik sorunları çözmeyecektir. Aksine, ilerleyen dönemlerde sorunları daha da derinleştirecektir. Çünkü, faiz artışları dolaylı olarak enflasyonun artmasına yol açacaktır' diyen Kavcıoğlu beş aydır Merkez Bankası’nın başkanlığı koltuğunda oturduğu halde faiz oranında neden bir puan dahi indirime gitmedi?

Yanlış anlaşılmasın Kavcıoğlu’nu Erdoğan’ı neden dinlemiyor diye eleştiriyor değilim.

O yazıları yazan Kavcıoğlu ile Merkez Bankası’nın başkanı olan Kavcıoğlu arasındaki farka dikkat çekmeye çalışıyorum.

Çarşamba günkü 'Kavcıoğlu faizi indirebilecek mi?' başlıklı yazımda şu soruları sormuştum:

'Bu yazıları kaleme alan Kavcıoğlu’nun yapması gereken çatır çatır, basamak basamak, baz baz faizi indirmesi değil midir?'

Yok mu burada bir tuhaflık? "