Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Merkez Bankası'nın yarınki Para Politikası Kurulu toplantısını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan faizin ineceği­ni söyledi, bu sözleriyle 'ilgili yerlere' yani Merkez Bankası­na mesaj verdiğini vurguladı. Peki, Şahap Kavcıoğlu 'bu kez' faizi indirebilir mi?" diye sordu. Çakır, "Kavcıoğlu, faizi indirme kararı vermezse Cum­hurbaşkanı Erdoğan’ın 'laf dinlemeyen MB Başkanları' torbasına girecek" görüşünü savundu.

Çakır yazısında, "Bu kez diyorum zira göreve gelişinin ardından şimdiye kadar üç kez toplanan MB Para Politikaları Kurulu (PPK) üç toplantısında da faize dokun­madı “faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına” karar verdi. (15 Nisan, 6 Mayıs, 17 Haziran 2021) Yeni Şafak’ta Cumhurbaş­kanı Erdoğan’ın “faiz sebep, enflasyon sonuçtur” tezine paralel yazılar yazan, Merkez Bankası’nı uyguladığı yüksek faiz politikası nedeniyle eleştiren Kavcıoğlu beş aydır görevde ama faizi indirmedi." ifadesini kullandı.

Çakır şunları kaydetti:

"Terazi iki kefesiyle Kavcıoğlu’nun önünde duruyor. Bir kefesinde Sayın Er­doğan’ın kendisiyle telefonda konuştuğu üzere “faizi indir” talimatı duruyor. Diğer kefesinde ise ekonomi çevreleri var. Eko­nomi çevrelerine göre Merkez Bankası faizi birkaç puan artırması gerekiyor ama eğer faiz artırma kararı veremeyecekse en azın­dan faiz oranını düşürmemelidir… Beklenti bu yönde. Yurt içi piyasalar Merkez Banka­sı’nın faiz indiriminden sakınması gerekti­ğini düşünüyor. Çünkü şu anda Türkiye’de faiz ve enflasyon eşit bu yüzden de dolarda ve Türkiye’nin dış borçlarında artışlar yaşa­nıyor. İktisatçılara göre bu durumda faizin artmalı.

Sayın Kavcıoğlu bu durumda ne karar verecek? Faizi indirme kararı vermezse Cum­hurbaşkanı Erdoğan’ın “laf dinlemeyen MB Başkanları” torbasına girecek. Bir sabah uyandığında günün ilk haberi CB kararı ile görevden alındığı olabilir.

Faizi indirme kararı verdiğinde gerçek­ten de enflasyon düşer mi? Ekonomi profesörü Sevda Demiralp’in 9 Ağustos tarihli “Merkez Bankası faiz indirebilir mi, indirirse enflasyon düşer mi?” başlıklı yazısını mutlaka okuyun. Demiralp özetle faiz ve enflasyon ara­sında evet bir ilişki olduğunu, faizin hem enflasyonu artırıcı hem de azaltıcı iki kanalı harekete geçirdiğini, ancak ikisi arasındaki bu ilişkinin nedensellik göstermediğini, bu bağın bir korelasyon olduğunu anlatıyor. Demiralp’in bu yazısını umarım Cum­hurbaşkanı Erdoğan da okur."