Karar yazarı Çakır: İktidar, daha ne olursa enflasyonun vatandaşı ezdiğini kabul edecek?

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonun tüm dünyada "sorun" haline geldiğini söylemesine ilişkin olarak "TÜİK’in altın makasının kesip biçtiği oran ile enflasyon yüzde 62. Sayın Erdoğan 'Vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek bir yöntemle bu zor dönemden çıkacağız' diyor. Bu nasıl olacak? Vatandaş enflasyonun altında kaldı, nefes alamıyor? Daha ne olursa enflasyonun vatandaşı ezdiğini kabul edecek iktidar?" dedi.

Çakır, ekonomideki kötü gidişata karşı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni işaret ederek şöyle dedi:

"Bu baş döndüren model değişikliklerinde kaybeden çiftçisi, memuru, esnaf, iş adamı. Halk evine ekmek götüremez hale geldi.

Ekonomide istikrarı sağlayacağı söylenen bir hükümet sisteminde 4 yılda 3 kez model, politika değişikliğine gidilir mi?

4 yılda ekonomi bakanlığında 3 kez isim değişikliğine gidilir mi?

Bir ülkenin parasının istikrarını sağlamakla, parasının değerini korumakla görevli Merkez Bankası’nın 20 ayda 4 kez başkanı değişir mi?

Dünyada başka bir örneği var mı?

Bütün bunların yaşandığı bir ülkenin ekonomisi ivme kazanır mı? Parasının değeri olur mu? 3 kez ekonomi modeli değiştiren, hangi modelde karar kılacağını bilmeyen, ekonomide hangi kadroyla devam edeceğini bilmeyen bir iktidar işsizliğe, enflasyona, yoksulluğa çare bulabilir mi?"

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