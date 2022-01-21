Karar yazarı Çakır: Erdoğan, 20 Aralık kararlarının vatandaşa pozitif yansımalarının neler olduğunu anlatmalı

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk dönüşü uçakta gazetecilere "Faiz sebep enflasyon neticedir" söylemenin sonuç vermeye başladığını söylemesine ilişkin olarak "Sayın Erdoğan tezinin neticesinin kendini gösterdiğini iddia ediyor. Ortaya çıkan bir netice var doğru, Merkez Bankası faizi düşürdükçe enflasyon fırladı, döviz kurları aldı başını gitti" dedi.

Çakır, 20 Aralık'ta devreye alınan kur korumalı mevduatı hatırlatarak "Sayın Erdoğan neticeden neyi kastettiğini daha net, somut rakamlarla açıklamalıdır. Dün 20 Aralık kararları birinci ayını doldurdu. Piyasalara, vatandaşa, bir aylık pozitif yansımaların neler olduğunu anlatmalı. Marketlerdeki fiyatlar düşmedi. Her gün bir şeye zam geliyor, elektriğe, ekmeğe, doğalgaza, mazota, benzine" dedi.

Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakma kararına ilişkin Erdoğan'ın "Nass" çıkışını hatırlatan Çakır " 'Nasslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan buna bir tepki verecek mi, vermeyecek mi?" diye sordu.

Yazının tamamı için tıklayın