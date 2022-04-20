Karar yazarı Çakır: Ekmek alamayacak duruma gelen vatandaşla dalga geçer gibi 'bu zamları biz yapmıyoruz' diyen siyasetçi bu döneme has oldu

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, AKP'li teşkilatlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in "Milletimizin zaman zaman temel gıda maddelerinde yaşadığı darlığı görüyoruz, farkındayız ama bunlar bizden kaynaklanmıyor.” sözlerine köşesinde tepki gösterdi. Çakır, AKP'nin önceki iktidarları halktan kopuk olarak niteleyerek "küçümsediğini" belirten Çakır, " Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözünü şimdi tekrar söyleyebilir mi?" diye sordu.

Çakır "Türkiye ilk kez bir ekonomik krizin içine düşmedi. İlk kriz yaşamıyoruz. Ama ekmek alamayacak duruma gelen vatandaşın karşısına çıkarak, dalga geçer gibi “bu zamları biz yapmıyoruz” diyen siyasetçi örnekleri bu döneme has oldu. Tabakları küçültün, 2 kilo et almayın yarım kilo yiyin akılları veren siyasetçilere ilk kez bu dönemde tanıklık ediyoruz." diye yazdı.

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