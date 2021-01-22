Karar yazarı Çakır'dan Erdoğan'a: Kendi iktidarınızın İçişleri Bakanı sosyal medya hesabından ‘adalet çığlığı’ atıyorsa yargı sistemindeki sorunun boyutunu nasıl tanımlamak lazım?

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bakan olsam ne yazar. Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım" tweetini hatırlatarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Kendi iktidarınızın İçişleri Bakanı sosyal medya hesabından ‘adalet çığlığı’ atıyorsa yargı sistemindeki sorunun boyutunu nasıl tanımlamak lazım?" diye sordu.

Çakır yazısında, "İçişleri Bakanı’nıza bile adalet talep ettiren, kendisini çaresiz hissettiren iktidarınızda sıradan bir vatandaş ne yapsın? (Bu durumu ‘Bakın bu hadise bizim iktidarımızda kimsenin imtiyazlı olmadığını gösterir’ gibi sözlerle de açıklayabilirsiniz tabii. Sonuçta siyaset tuhaf bir şey.) Şöyle bir husus da var. Anlatayım. Şimdi biliyorsunuz üç yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle yönetiliyoruz. AK Partili milletvekilleri bu hükümet sisteminde kendilerini 'Züğürt Ağa' gibi hissettiklerini söylemişlerdi." ifadesini kullandı.

Çakır, "Bu durumda İçişleri Bakanı Sayın Soylu’nun 'Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım. Bakan olsam ne yazar?' ifadesinde ortaya çıkan çaresizliğini nasıl yorumlamak lazım?" düşüncesini dile getirdi.