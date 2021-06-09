Karar yazarı Çakır: Türkiye 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alacaktı ama şimdiden en yüksek faize sahip 7’inci ülke konumunda

Karar yazarı Elif Çakır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Ekonomi öyle bir atağa geçecek ki Almanya'sı da İngiltere'si de Amerika'sı da çatlayacak patlayacak" ifadeleri üzerinden Türkiye ekonomisini eleştirdi. Çakır, "AK Parti’nin bu gidişle 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi imkansız" dedi.

Çakır, “Cumhurbaşkanı Erdoğan faizin, enflasyonun düşmesini istese…” başlıklı yazısında Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiği 2018 yılından beri ekonomi konusunda atak beklediğini ifade etti.

Çakır, "Türkiye 2013 yılında ulaştığı kişi başına 12 bin dolar gelirden, kötü yönetim yüzünden 8 bin dolara gerilemiş durumda! Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Haziran 2018’de halktan '24'ünde bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz' diyerek oy istemişti. AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ülkede istikrarı sağlayacak, istihdamı artıracak, ülkedeki işsizlik sorununu bitirecek, enflasyon sorunu olmayacak vaadiyle getirdi. Bütün yetkiler tek elde toplanacak ve ülke şaha kalkacaktı. Almanya’sı ABD’si, İngiltere’si bizim hükümet sistemini öyle bir kıskanacaklardı ki, çatlayacaklardı, patlayacaklardı. Aradan kaç sene geçti. 9 Temmuz 2018’den bu yana bütün yetkilerin tek elde toplandığı bir sistemle ülkeyi yönetiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki sonuç ne? Sayın Erdoğan doların, faizin belini kırdı mı? Avrupa’da enflasyon ortalaması yüzde 2.1. IMF 2021 Nisan Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Sayın Erdoğan sabah akşam enflasyonla mücadele edeceğini söylüyor, Türkiye ekonomisi 13.4 enflasyon oranı ile dünyada enflasyonu en yüksek 14’üncü ülke durumunda" ifadelerini kullandı.

Çakır, "AK Parti lideri Erdoğan 2023 hedeflerini ilk olarak 2011 seçimlerinde açıklamadı. İlk açıkladığı tarih 2010’dur. Sayın Erdoğan 28 Aralık 2010 tarihinde Meclis Genel Kurulu Bütçe Görüşmeleri’nde yaptığı konuşmada 2023 hedeflerini açıklamıştır. 2011 seçimlerindeki metinle birebir aynı olduğunu söylemeliyim. Dolayısıyla 'Sayın Erdoğan tarafından 2010 tarihinde açıklanan 2023 hedeflerine ne oldu' 'Ya da neresindeyiz' diye sorulmalıdır. AK Parti’nin bu gidişle 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi imkansız. Türkiye 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alacaktı ama daha şimdiden Türkiye dünyada en yüksek faize sahip 7’inci ülke konumuna yükselmiş durumda" dedi.

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