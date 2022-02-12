Karar yazarı Berkan: Türkiye'de 'ihracata dayalı kalkınma' hiç sorgulamadan inandığımız yalanların başında gelir

Karar gazetesi yazarı İsmet Berkan, Türkiye'nin cari fazla vererek kalkınmasının mevcut politikalarla söz konusu olmadığına işaret etti. TÜİK tarafından açıklanan ihracat birim değer endeksine dikkat çeken Berkan, söz konusu verilerden edindiği izlenime ilişkin olarak "Yükte ağır ama pahada hafif mallar satıyor; yükte hafif ama pahada ağır malları da alıyoruz" dedi.

"Bu paradigmayı değiştirmedikçe paramızın değerini ne kadar düşürürsek düşürelim, ne ticaret fazlası verebiliriz ne cari açığı ortadan kaldırabiliriz ne de kur istikrarını sağlayabiliriz" diyen Berkan şöyle devam etti:

"Kısa vadede belki doların fiyatını belli bir aralıkta tutabilsiniz ama orta vadede doların fiyatı her zaman enflasyondan daha hızlı artar; bunu da parasını dolara çevirip bankaya koyan herkes gayet iyi bilir zaten.

'İhracata dayalı kalkınma zenginleşme' güzel bir slogan olmakla birlikte Türkiye’de bize söylenen ve bizim de hiç sorgulamadan inandığımız yalanların başında gelir.

'İhracata dayalı kalkınma ve zenginleşme' hiç mi mümkün değildir? Hayır, elbette mümkündür. Dünyada bunu yaparak kalkınan, zenginleşen ülkeler var. Ama biz onlardan biri değiliz.

Bu paradigmayı değiştirmenin yolu faiz düşürme fantezileriyle TL’nin değerini düşürmek değil, alınan her kuruş borcun en az yarısını bilime ve teknolojiye yatırmak ve ülkenin ihracatını yükte hafif pahada ağıra çevirmektir."

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