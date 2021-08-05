Karar yazarı Berkan: İddia o ki; Pakdemirli her gün helikoptere binip yangın sahalarını gözledikten sonra stratejiyi sil baştan belirliyor

Karar yazarı İsmet Berkan, 9 gündür devam eden orman yangınlarıyla ilgili olarak, "İddia o ki, Bekir Pakdemirli her gün helikoptere binip yangın sahalarını tepeden gözledikten sonra stratejiyi sil baştan yeniden belirliyor" dedi.

Berkan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan kendisi her konuda mikro meseleler dahil yöneticilik yapmak istediği yetmezmiş gibi, aslında her işine karıştığı bakanlarının da aynen kendisi gibi en ufak meselelerde bile karar verici olmasını istiyor.

Onun bu öğüdünü dinleyen isimlerden biri, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. Yangınlara karşı mücadeleyi bizzat yönetti.

Orman yangınıyla mücadele denen şey, aslında çok acı bir dizi karar almak demektir. Yangın daha ilk başladığı anda söndürülememişse (ki Manavgat, Marmaris ve Gökova Körfezi’nin kıyılarını tehdit eder hale gelen Milas yangınları böyle) o zaman tepede bir kişinin hangi ormanların yanacağına, hangilerinin kurtarılacağına karar vermesi gerekir. Sahadaki bütün uygulama bu karar uyarınca yapılır, yani yangın belli bir alanla sınırlı kalsın, başka yerlere sıçramasın diye.

Ama iddia o ki, Bekir Pakdemirli her gün helikoptere binip yangın sahalarını tepeden gözledikten sonra bu kararı değiştiriyor, stratejiyi sil baştan yeniden belirliyor. Böyle olduğu için de yangınla mücadele için bir gün önce yapılanlar genellikle boşa gidiyor. Oysa Pakdemirli, karar alma işini orman yangınıyla mücadele konusunda inanılmaz bir tecrübesi olan Orman Genel Müdürlüğü’nün uzmanlarına bıraksa, Manavgat, Marmaris ve Bodrum yangınları çok daha önce kontrol altına alınmış olabilirdi."