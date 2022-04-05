Karar yazarı Berkan: Erdoğan'ın teorisi her bakımdan çöktü

Karar yazarı İsmet Berkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuç" teorisine yönelik "Erdoğan’ın teorisi her bakımdan çökmüş, yanlış olduğu tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkmış durumda." ifadelerini kullandı.

Eylül ayından başlayarak 5 puanlık faiz indirimlerinin enflasyonu yüzde 61'e çıkardığını ifade eden Berkan, dün açıklanan dış ticaret istatistiklerindeki ithalat artışına da dikkat çekerek "Hatırlıyorsunuz değil mi, Merkez Bankası faizini indirmenin yegane faydası enflasyonu düşürmek olmayacaktı; bir de içeride üretimi destekleyecek, ihracatı çok arttıracak ve ülkemizi cari fazla verir hale getirecekti. Bu yılın sonuna kadar ölmez hayatta kalırsak, nasıl bir rekor cari açık vereceğimizi göreceğiz." dedi.

İthalattaki bir diğer artış sebebini ise Berkan şöyle açıkladı:

"Ülkede yaşanan enflasyona göre doları 'ucuz' bulanlarımız var ve gidip o dolarları mala çeviriyorlar. Yarın bu fiyata dolar bulamayacağını düşünüyor, şimdiden onunla ithalat yapıyor.

Oysa az önce yazdım, doların fiyatı 15 Eylül 2021’den 4 Nisan 2022’ye, sadece 6,5 ayda yüzde 74 arttı. Normalde dolar kurunun bu kadar artması ithalatı bıçak gibi keser. Ama diyorum ya, dolar bu haliyle aslında 'ucuz' bile; gelecekte doların 'gerçek fiyatına' yükseleceğini düşünenler ithalata yükleniyor."

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