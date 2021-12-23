Karar yazarı Berkan: En büyük zorluk vatandaşı en az 90 gün boyunca parasını bağlamaya ikna etmek

Karar gazetesi yazarı İsmet Berkan, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının başarılı olmasının koşullarına köşesinde değindi. Berkan, bankalardaki vadeli mevduatın yüzde 93'ünün vadesinin 3 aydan kısa olduğuna işaret ederek "En büyük zorluk bu: Vatandaşı en az 90 gün boyunca parasını bağlamaya ikna etmek" dedi.

Berkan, TL mevduat hesabına geçerken baz alınacak kur miktarının da önemine değinerek yeni sitemin başarıl olması için bir kaç koşulu yazısında şöyle sıraladı:

"Dün Merkez Bankası kur ilan etti, doların alış kuru 12,348; satış kuru ise 12,37 oldu.

Bankaların mevduat faizleri yüzde 15-18 arasında bir yerde. Biz yüzde 20 kabul edelim. Sisteme dün giren bir vatandaş, yatırdığı mesela 100 bin liraya 90 gün sonra (faizi çok kabaca hesaplıyorum) 5 bin lira faiz alacak, yani parası 105 bin lira olacak.

Aynı vatandaş dün Merkez Bankası satış kurundan 100 bin lirayla dolar alsaydı 8,084 doları olacaktı. O vatandaşın aynı miktarda dövizi 90 gün sonraki 105 bin lirasıyla alması için dolar kurunun en fazla 12,98’e gelmesi gerekir. Doların fiyatı 12,98’in üzerine çıkacak olursa Hazine’miz (veya dolardan dönüp TL’ye geçtiyse Merkez Bankamız) dolar kuruyla faiz arasında oluşacak farkı ona ödeyecek.

Bundan sonra dolar düşecek olursa, dün bankaya en az 90 günlüğüne TL yatıran vatandaşlar bu düşüşün kalıcı olmasını dileyecekler; çünkü dolar düştükçe TL faiz olarak elde edecekleri kazanç kur kazancından daha yüksek olacak, 90 günün sonunda daha fazla dolar alabilecekler.

Öte yandan doların fiyatının düşmeye devam etmesi, henüz parasını yatırmaya karar vermemiş vatandaş için de hem teşvik edici olacak hem durdurucu. Daha düşük dolar kuru, daha yüksek kazancı vaat edecek ama ya kur daha da düşerse beklentisi de onun karar vermesini geciktirecek."