Karar yazarı Berkan: Ekonomi yönetimi enflasyon üzerindeki bütün kontrolünü kaybetti

Karar gazetesi yazarı İsmet Berkan, "İki yıl önce patates-soğan fiyatlarıyla uğraşıyorduk; bugün iğneden ipliğe her şeyin fiyatıyla. Eğer ülkemizde bir ekonomi yönetimi varsa, o yönetimin enflasyon üzerindeki bütün kontrolünü kaybettiğini söylemek yanlış olmaz" dedi.

Berkan, hiperenflasyon ölçümünde fiyatların ikiye katlanma hızının da baz alındığını ifade etti. Japon yatırım bankası Nomura'nın Türkiye için yayımladığı raporda bazı ürünlerdeki fiyat artışlarına yer verdiğini ifade eden Berkan, söz konusu durumu şöyle aktardı:

"Banka adına bu notu yazanlar, kaşar peynirinde son zammın bir önceki zamdan 1 gün sonra yapıldığını saptamıştı. Fiyat 32,5 liradan 49,95’e çıkmıştı, artış oranı yüzde 52 idi.

Tuvalet kağıdına 11 gün önce zam gelmişti, şimdi yine geldi; 97,5 liradan 131,5 liraya çıktı. Un fiyatları 14 gün sonra yeniden arttı, vs vs.

Evet, fiyatların artış miktarı ve oranı kadar artma sıklığı da önemli. Ve ülkemizde maalesef aynı ürününün sık sık zam gördüğüne tanık oluyoruz."