Karar yazarı: Belki son yüz elli yılın en iyi ekonomik şartlarını idrak ediyoruz; iyi durumdayız

Karar'dan Yusuf Ziya Cömert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın McKinsey kararını yorumladı.Yazar, McKinsey tartışmasının bitmeyeceğine işaret etti. Öte yandan Cömert, son yüz elli yılın en iyi ekonomik şartlarının idrak edildiğini belirterek, dünyada kabul edilmiş mali kriterlere göre iyi durumda olunduğunu, ekonomik sıkıntıların aşılabilir olduğunu savundu.

Yusuf Ziya Cömert, ekonomi ve McKinsey meselesine değinerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belki son yüz elli yılın en iyi ekonomik şartlarını idrak ediyoruz.

Dünyada kabul edilmiş mali kriterlere göre de iyi durumdayız.

‘İyi durumdayız’ demek, her şey dört dörtlük demek değil.

Karşı karşıya kaldığımız ekonomik sıkıntılar yönetilebilir durumdadır, gereken tedbirler alınırsa aşılabilir demek.

Gerçekten bir anlaşma var mıydı yoksa bir karar veya niyet mi söz konusuydu emin değilim.

Çok yankısı oldu McKinsey’in.

Cumhurbaşkanı Erdoğan düne kadar kamuoyuna açık bir tepki vermemişti.

Demek ki izledi, nabız tuttu.

Sonunda, dün, McKinsey meselesini kapattı.

Kapanır mı McKinsey faslı?

Bir ‘iş’ olarak kapanır.

Ama tartışması bitmez."

Yusuf Ziya Cömert'in "McKinsey faslı kapandı" başlıklı yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz