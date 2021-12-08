Karar yazarı Beki: Ülkeyi kendi halkınıza yaşanmaz, yabancıya cazip hale getirirseniz seçimleri dış güçlerin oyuyla mı kazanacaksınız?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, hükümetin ekonomideki kötü gidişata karşı Çin modelini devreye almasını değerlendirdi. Beki, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bütçe görüşmelerinde "Yüksek kuru politika faizine bağlamak doğru olmaz" sözünü ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yabancı yatırımcılara söylediği öne sürülen "Faiz indirmeme olasılığı arttı" sözlerini bu modelden dönüş yapılacağı şeklinde yorumladı.

Beki, Çin modelinin elit kesimleri zenginleştirirken halkı yoksullaştırdığını ifade ederek "Ülkeyi kendi halkınıza yaşanmaz ama yabancıya cazip hale getirirseniz yaklaşan seçimleri, dış güçlerin oyuyla mı kazanacaksınız?" diye sordu.

Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin modeline ilişkin olarak "Meyvelerini kısa zamanda yiyeceğiz" sözüne karşı ise yazısında şunları kaydetti:

"İktidar, hesabını 6 aya göre yapıyor. 6 ayda karpuz zor yetişirken dışarıdan oluk oluk para gelecek, direkt yatırıma akacak, o da geri dönecek, üretimi, istihdamı ve ihracatı büyütecek, ekonomi coşacak, dolar kulaklarımızdan fışkıracak ve iktidar bu başarıyla sandığa giderek seçimi kazanacak öyle mi?"