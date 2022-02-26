Karar yazarı Beki: Ukrayna örneği, NATO güvencesi ve koruması dışında pabucun pahalı olduğunu, Türkiye’ye bile dank ettirdi

Karar yazarı Akif Beki, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması karşısında ABD ve NATO’nun işlevselliğini değerlendirdiği bugünkü yazısında, yaşananları “Deveden büyük fil var” deyimiyle açıkladı. “Rusya’dan büyük ABD, NATO var” diyen Beki, “Ukrayna örneği, NATO güvencesi ve koruması dışında pabucun pahalı olduğunu, Türkiye’ye bile dank ettirdi” dedi.

“NATO’yu, bir türlü gelmeyen kurtarıcı mertebesine çıkaranlara, kendilerinin niye beklemekten başka bir şey yapmadıkları sorulmaz. Kurtarılmayı bekleyen, kendi başına elinden kurtulmak gelmediği için bekliyordur. Rusya, işte bu beklentiyi büyüttü. Filin koruma şemsiyesi olmazsa, deve karşısında kimsenin güvende olmadığını hatırlattı. NATO’nun varlığına, gerekliliğine duyulan ihtiyaç ve inancı, ancak gerçek bir tehdit canlandırabilirdi” görüşünü aktaran Beki, “Ukrayna’nın, Rusya karşısında bir başına kalması, kimsenin yardımına koşmaması Rusya’ya yaramayacak, bu sebeple NATO’ya yarayacak. Putin’in güç gösterisi, uyuyan fili uyandırıyor, Batı’ya hizmet ediyor” diye yazdı.

Beki ayrıca şunları kaydetti:

“Rusya, Putin’in yayılmacı hırslarına yenilse de sonuç değişmiyor. Putin, çarlık Rusya’sını eski ihtişamıyla dirilteyim derken NATO’yu ihya etti, hayat öpücüğü verdi. Ukrayna örneği, NATO güvencesi ve koruması dışında pabucun pahalı olduğunu, Türkiye’ye bile dank ettirdi. Artık kıymetini, çok daha iyi bilecek. Etrafa saldığı korku ve yaşattığı dehşet, savaşan deveye değil savaşmadan file kazandırıyor. Attığı taş, ürküttüğü kurbağaya değmedi. Hayır, Rusya yedi cihana ferman okutmuyor. Hüznü ve melaliyle Kalinka şarkısının nağmeleridir yükselen, Ukrayna’ya ağıt niyetine dinleyin.”

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