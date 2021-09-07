Karar yazarı Beki: Türkiye’de adalet var mı yok mu, iktidar sahipleri kendilerine sorsun

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, "Madem bir yerde yargıya müdahale varsa orada adalet yoktur...Türkiye’de var mı yok mu, iktidar sahipleri kendilerine sorsun. Daha adil bir dünya mümkünken niye kurulamıyor, onun cevabı da bulunmuş olur." düşüncesini dile getirdi.

Beki yazısında, "Parayla saadetin olmayacağını, rahmetli Şükran Ay’ın şarkısından biliyorduk zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen haftaki Adli Yıl açılış konuşmasından da şunu öğrenmiştik: Duayla adalet olmaz! 'Devletin dini adalettir' ifadesinden başka mânâ çıkmıyordu. Zaten duayla adalet olsa Haccac-ı Zalim hafızdı, onu Haccac-ı Adil yapmaya yeterdi, yetmedi. Cumhurbaşkanı’nın laiklik anlayışı da bunu gerektiriyordu. Neydi: 'Kişi laik olmaz, devlet laik olur.' Kişinin dini, inancı, mezhebi, ideolojisi olabilir ama devletin olamazdı. Laiklik, hakim bir inanç yorumunun, din anlayışının, mezhep ya da resmi ideolojinin devlet zoruyla diğerlerine dayatılmasını önlerdi. Yani Müslümanın, Müslümana zulmetmemesinin teminatı da laiklikti. Tarihi tecrübe gösteriyordu ki en çok da bunun için lazımdı. Din ve inanç özgürlüğünün güvencesiydi laiklik, dine ve inanca karşı değildi." görüşünü savundu.

Beki şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’ın laiklik yorumunun baskıcı değil özgürlükçü karakteri, şu ifadelerde de öne çıkıyordu: “Eğer bir devlette adalet yoksa onun hangi sistemle yönetildiğinin, kim tarafından idare edildiğinin, vatandaşlarının hangi inanca veya milliyete sahip olduğunun bir önemi kalmaz. Orada sadece zulüm hüküm sürer.”

Geriye, bunun hayata geçirilmesi kalıyordu. Onun da şartını açıklıyordu Cumhurbaşkanı: Bağımsız ve tarafsız bir yargı!Peşinden, bir de Erdoğan imzalı kitap yayınlandı. Adı, “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” diyor. Ve ne şanslıyız ki bunun formülü, reçetesi devletimizi yönetenlerin elinde mevcut. Duayla adalet sağlanamıyorsa sloganla hiç sağlanamaz. Evet, dünyayla birlikte daha adil bir Türkiye de mümkün. Ve şansımıza, Cumhurbaşkanı bunun yolunu biliyor: Tarafsız ve bağımsız yargı! Peki yargımız, uygulamada diğer kuvvetlerin müdahalelerinden ne kadar uzak, ne kadar tarafsız ve bağımsız? Bunu da ancak müdahale gücü ve imkânına sahip olanlar bilebilir. Madem bir yerde yargıya müdahale varsa orada adalet yoktur...Türkiye’de var mı yok mu, iktidar sahipleri kendilerine sorsun. Daha adil bir dünya mümkünken niye kurulamıyor, onun cevabı da bulunmuş olur."