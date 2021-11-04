Karar yazarı Beki: Merak ediyorum; vatandaşa tavsiye edenler kendi evlerinde ısıdan yarım derece tasarruf ediyor mu?

Karar yazarı Akif Beki, "Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur. Yazın da eğer klimayla soğutuyorsanız, 18 derecede soğutacağınıza 19 derecede soğutmuş olsanız yüzde 7 faturanıza katkı var. Bunu 7'den 70'e herkesin yapması gereken, adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sözlerine atıfta bulunarak, "Merak ediyorum; vatandaşa tavsiye edenler kendi evlerinde ısıdan yarım derece tasarruf ediyor mu?" diye sordu.

Beki, "Kendi porsiyonlarını da küçültüyorlar mı? Gazetelerinde tarifini verdikleri lezzetli bayat ekmeği sofralarında yiyorlar mı, kendi çoluk çocuklarına da yediriyorlar mı? İtibardan tasarruf olmuyor ya, ekmekten ve ısınmaktan oluyor mu acaba, merak işte!" ifadelerini kullandı.

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