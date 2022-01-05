Karar yazarı Beki: Meğer MB, yılın son günü 70 milyar lira zarardan 60 milyar lira kâra geçmiş, gizemli bir işlemle

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, T24 ekonomi yazarı Uğur Gürses'in de "Merkez Bankası'nın bilanço zararı nasıl kâra döndü?" başlıklı yazısında dile getirdiği, Merkez Bankası'nın zararda olan bilançosunun 60 milyar TL karda gösterilmesini değerlendirdi. Beki "Meğer MB, yılın son günü 70 milyar lira zarardan 60 milyar lira kâra geçmiş, gizemli bir işlemle" diyerek şunları kaydetti:

"Acayiplik burada kalmıyordu. MB’nin zarardan bir günde kâra geçtiğini kimsenin ruhu bile duymamıştı. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığının şubat ayı programına bu kârın daha gerçekleşmeden yansıdığı, yansıtıldığı anlaşılıyordu.

Gizli bir el yine işbaşındaydı. Olmayan başarıları varmış gibi gösteriyordu."

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