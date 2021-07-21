Karar yazarı Beki: Kıbrıs heyetinde Kılıçdaroğlu niye yoktu?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve heyetinin Kıbrıs Harekâtı’nın yıldönümü dolayısıyla KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyarette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun neden yer almadığını sordu.

Beki, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün heyette yer almasına ilişkin olarak Erdoğan'ın yaptığı açıklamayı anımsattı. Beki yazısında, "Cumhurbaşkanı, aynı sebeple başka hangi isimleri çağırdıklarına da girdi. Sorulmadan şunları söyleyerek devam etti: 'Bunun yanında yine Hoca’mızın mahdumunu da buraya davet edelim dedik. Aynı şekilde yine o dönemin siyasi hareketi olarak, yani o koalisyonun içinde Erbakan Hoca’mızla beraber bulunan kadrodan Temel Bey’i de davet ettik. Yani bu davetleri yaparken hep birlikteliği, beraberliği sağlayarak burada olalım istedik. Nitekim DSP’nin şu andaki genel başkanını da aramıza aldık. Çünkü merhum Ecevit’in şu andaki makamında bulunduğu için o da bizimle beraber.' 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a harekat emrini veren hükümet, bir CHP-MSP koalisyonuydu. DSP yoktu daha. Başbakan Ecevit, CHP’nin başındaydı. Çıkarmanın yıldönümünde, o kararı alan siyasi irade de temsil edilsin istenmiş. Fakat CHP adına kimsenin davet edilmediği anlaşılıyor." düşüncesini dile getirdi.

Beki şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı, “Derdimiz bütün bu birlikteliği sağlamak” diye bitiriyordu sözlerini. Bırakın Erbakan’ın koltuğunda bugün oturan Saadet lideri Karamollaoğlu’nu...”Kıbrıs fatihi mücahit Erbakan”ın mahdumu Fatih Erbakan bile düşünülmüş. Oysa Ecevit’in “Kıbrıs kahramanlığı” sırasında oturduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğunda bugün Kılıçdaroğlu var. Üstelik ana muhalefet lideri.

Neden dışlandı? Kıbrıs çıkarmasının siyasi kahramanlarına vefa iddiasıyla bağdaşmıyor. “Birlikteliği sağlama” mesajıyla da örtüşmüyor. Sadece o değil, Meclis’teki diğer parti liderleri de davet edilmeli değil miydi? Heyete katılmaya çağrıldılar da icabet mi etmediler? Ne Erdoğan’ın açıklamalarında ne de tepkilerde, böyle bir bilgiye rastlanmıyor. Hiç değilse Ecevit’le Erbakan’ın, 20 Temmuz’daki rolleri anılmadan geçilmedi. Ya o da olmasaydı!"