Karar yazarı Beki: İsrail’le film koptuğunda dolara ezilmeyen paramız, iktidar İsrail’le yakınlaşırken niye koptu?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki yıl başından sonra gelen yüksek zamları köşesinde eleştirdi. Beki "Elektriğe, doğal gaza astronomik zamları, dış güçler mi yaptı? Tapınak Şövalyeleri’nin komplosu mu, iktidarı başarısız gösterip halkın gözünden düşürmek için mi?" diye sordu. Beki, zamları EPDK ve BOTAŞ'ın açıklamasını da eleştirirken "Elektrik ve doğal gaz zamlarını kimden bileceğimizi niye siyasiler değil de atanmışlar söylüyor?" diye sordu.

Beki, yılbaşı gecesinde bir televizyon programında Ahmet Özhan'ın "Cumhurbaşkanımız dolara da ‘one minute’ dedi, muhalifler bunu anlamak istemiyorlar.” sözüne ilişkin olarak ise "Anlaşılmayacak ne var oysa. Doları indiren iktidar, çıkarken orada yoktu. Bu kadar basit." dedi.

Aynı şekilde bakın; elektrik, doğal gaz zamlarını başkası açıkladığına göre, halk ezilirken iktidar orada da yoktu" diyen Beki yazısında şöyle dedi:

"Erdoğan, Davos’ta İsrail’e ‘one minute’ çektiğinde 2009’du. Kıyamet koptu. Ama dolar fırlamadı, oturdu oturduğu yerde.

“Teğet geçen ekonomik kriz”e rağmen: 2008’de 1,29 liraydı. 2009’da 1,54 oldu. 2010’da 1,50.

İsrail’le film koptuğunda dolara ezilmeyen paramız, iktidar göz üstüne göz kırpıp İsrail’le yakınlaşırken niye koptu?"