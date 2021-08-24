Karar yazarı Beki: İngilizlerin de kendilerine çalışan Afganları Türkiye üzerinden tahliye etmek istediği anlaşılıyor

Karar yazarı Akif Beki, İngiliz medyasının, Britanya Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırarak yaptığı "Türkiye ve Pakistan'da Afgan mülteciler için kamp kurulması planı" haberlerine ilişkin olarak "İngilizlerin de kendilerine çalışan Afganları Türkiye üzerinden tahliye etmek istediği anlaşılıyor" dedi.

Beki, şu ifadeleri kullandı:

"Akşener’le Kılıçdaroğlu tepki gösterince Dışişleri, aynı akşam bir açıklamayla yalanlamıştı. Hiçbir ülkeden böyle bir talebi resmen almadığımız gibi, alsak bile reddedeceğimizi, kabul edilemez bulduğumuzu belirtiyordu. The Guardian, bu yalanlamayı da aktardıktan sonra kendi yetkililerini kaynak gösteriyor.

Uydurmamış, planı yetkililerinden duymuşlar. Zaten bizim Dışişleri de resmen bir talep gelmediğini söylüyor. Henüz olgunlaştırılmadığı için resmen iletilmemiş olabilir. Ama buradan, İngilizlerin bizi de kapsayan bir plan üstünde çalışmadığı ve gayriresmi şekilde haberdar olmadığımız çıkmıyor. Belli ki hayali değil, bir aslı var.

Daha önce ABD’liler de yaptı. Türkiye’yi, kendi tahliye operasyonlarının bekleme salonu gibi yansıttılar. Muhalefetin tepkisiyle geri alıp dillerini düzelttiler.

Soru şu; bu cüreti nereden alıyorlar, bizi neye güvenerek gözlerine kestiriyorlar?"

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TIKLAYIN - Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiltere basınında Afgan sığınmacılarla ilgili Türkiye iddiasına ilişkin açıklama