Karar yazarı Beki: “Hayra alamet olmayan", sadece Biden’ın, hazır New York’tayken Erdoğan’la görüşmemesi miydi?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dostane ilişki için ABD’nin önce S-400, Patriot ve F-35 yanlışlarını düzeltmesini istedi. Yanı sıra 'Sayın Obama ve Sayın Trump'la iyi çalıştığını ama 'Sayın Biden’la iyi başlamadık'larını da söyledi. New York’tan dönerken verdiği bu 'hayra alamet değil' mesajlarının adresi, Beyaz Saray. Fakat... 'Hayra alamet olmayan', sadece Biden’ın, hazır New York’tayken Erdoğan’la görüşmemesi miydi? Beyaz Saray, mesajı buna mı bağlayacaktı, yoksa başka şeyler de anlayacak mıydı?" diye sordu.

Beki yazısında, "Çünkü Patriot’la S-400 krizi 'Ey Obama'dan, F-35 yaptırımı da 'Dostum Trump'tan yadigar kalmıştı. Öyleyse onların bozduğunu düzeltmesini isterken Biden’la kötü başlamaktan şikayet edip Obama ve Trump’la iyi çalıştığını neye binaen söylüyordu Erdoğan? Burada gizli, ince bir mesaj olmalıydı. Ama Beyaz Saray, şifresini çözebilecek miydi?." ifadesini kullandı.