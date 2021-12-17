Karar yazarı Beki: Halka pahalı, elitler ve yabancıya sudan ucuz bir ülke modeli

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide toparlanma için hukuk devletinin önemine dikkat çektiği konuşmasını hatırlattı. Beki, söz konusu konuşmanın ardından göreve getirilen eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve eski Hazine Bakanı Lütfi Elvan'ın politikalarıyla işlerin yoluna girdiğini ancak iki ismin görevden alınmalarıyla ekonomide bozulmaların başladığını hatırlatarak şöyle dedi:

"Önce Ağbal MB’den gitti, sonra Elvan bakanlıktan.

Tersi bir model denemeye karar verildi. Halka pahalı, elitler ve yabancıya sudan ucuz bir ülke modeli.

Güya halkı yoksullaştırıp zengini zenginleştirerek ekonomi büyütülecek. Adındaki Çin kısmı da buradan geliyor.

Getirildiğimiz yerse ortada. 1 dolar 16 liralara dayandı.

Kuru, enflasyonu, fiyat artışlarını ve doğurduğu yoksullaşmayı tutabilene aşk olsun.

Zamlar, zembereğinden boşaldı.

TL’deki değersizleşmenin önü alınamıyor.

Vatandaşın feleği şaştı, kayıplarının telafisi yok, yarını belirsiz, parası pul"

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