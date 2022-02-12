Karar yazarı Beki: Fındıklı baklavayı bile hasretle anacağımızı kim söylerdi; nitekim kilosu 19 liradan boş baklava çıktı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, bir tatlı dükkânında içi boş baklava satılmasını köşesinde değerlendirdi. Beki "Bırakın cevizlisini, bırakın fıstıklısını, fındıklı baklavayı bile hasretle anacağımızı kim söylerdi. Nitekim, kilosu 19 liradan ilk boş baklava ürünleri de vitrine çıktı" dedi.

Artan maliyetlere değinen Beki, "Yağ, un, şeker fiyatları ikiye katlamış. Ceviz, fıstık el yakıyor. Elektrik, doğal gaz, işçilik maliyetlerindeki fahiş artışı da ekleyin. Cevizli, fıstıklı hakiki baklavanın kilosu 200 liradan başlıyor, ucuzu 100 liradan. Yanına yaklaşılamıyor, bu pahalılıkta herkesin harcı mı? Tepsiyle almaya gücü yetmeyen, taneyle almaya başlamış. Onu da alamayana, boş baklava üretiyor esnaf. Yani az şerbetli hamur" ifadelerini kullandı.

Ekonomik gidişatın bu duruma nasıl geldiğine ilişkin ise Beki yazısında şöyle dedi:

" 'Erdoğansız, AK Partisiz Türkiye istiyorlar' suçunu kim uydurduysa o başlattı. Ondan sonra hiçbir şey, bir daha eskisi gibi olmadı.

En ufak bir eleştiri, en küçük bir uyarı, 'sinsi plana hizmet ediyordu' artık. 'Amaç iktidarı devirmekti.' “Türkiye’ye düşmanlık ve ihanet operasyonuna' giriyordu. 'Oyun büyüktü', 'Büyük resme bakmak gerekiyordu.'

İktidara zarar verecekse doğruyu söylemenin caiz olmadığına, fetva dahi bulundu.

Milleti boş baklavaya alıştırmaya, sıra işte böyle geldi."

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