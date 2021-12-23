Karar yazarı Beki: Faizcileri, faiz yemeyen ya da faizini yiyecek parası olmayanlar da finanse edecek

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, pazartesi günü açıklanan kur korumalı TL vadeli mevduatıyla birlikte doların 18 liradan 11 liraya kadar indiğini hatırlatarak "O arada 18 liradan bir milyar dolar satıldığı söyleniyor. Sattığı doları 11 liradan geri alan oldu ki kur tekrar çıktı, 14 liranın üstünü gördü. 14 liradan yine satmış olmalı ki birileri, dolar 12 liralara geriledi. Kısacası, o arada birileri döne döne vurgun üstüne vurgun vurdu, dolarına dolar kattı." dedi.

Beki, söz konusu vurgunu yapanların şimdi TL hesaplarına geçeceğini öne sürerek şöyle dedi:

"En son TL’ye dönüp faize yatıracaklar. Faizleri az kalırsa da üstünü bankadan almayacaklar. Kur farkı, mevduat kazancı adıyla Hazine’den ödenecek. Paraları, helalinden nemalandırılmaya devam edecek.

Faizcileri, faiz yemeyen ya da faizini yiyecek parası olmayanlar da finanse edecek.

Yani iktidar doları düşürdüğü için sevinçten halay çeken vatandaşlardan alınacak, faizcilere verilecek"

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