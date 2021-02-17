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Karar yazarı Beki: Erdoğan, Gara operasyonuyla ilgili ilk açıklamasını Cumhurbaşkanı olarak yapmalıydı, AK Parti lideri olarak değil

17 Şubat 2021 10:29

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, "Erdoğan, başarısızlıkla sonuçlanan rehine kurtarma operasyonuyla ilgili ilk açıklamasını Cumhurbaşkanı olarak yapmalıydı, parti kongresinde AK Parti lideri olarak değil.  Ve bırakın bir şehit annesini parti etkinliğine bağlamayı, o güne kongre programı dahi konmamalıydı." görüşünü savundu. 

Beki yazısında, "Hem de acısı tazeyken, canının en yandığı anda bir şehit annesinden, oğlunun şahadetinden mutluluk duyması istenir, beklenir mi; hayır.   Bunun, her insanın yüreğine ağır geleceği bilinmeliydi.  'Aklını kendine sakla' demeyeceklerse ilgililere naçizane önerim, bunlardan sakınılması, bu yanlışlardan dönülmesidir.  'Aklını kendine sakla' derlerse de canları sağ olsun, bu ilk olmayacak.  Ama kimse demese de yanlış yanlıştır, değişmeyecek.Galileo döndüğünü söylemese, sanki dünya dönmeyecek miydi?" düşüncesini dile getirdi. 

 

 

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