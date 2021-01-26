Karar yazarı Beki: Devlet görevlilerinin parti görevlisi gibi davranmaları, demokrasiye saldırı değil, ama böyle memurlara 'militan' demek ahlaksız bir saldırı, öyle mi! 

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, CHP'li Berhan Şimşek'in 'AK Parti militanlığı yapan vali ve kaymakamlar olduğu'nu söylemesinin ardından iktidarın ayağa kalktığını belirterek, "AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dahi 'demokrasimize ahlaksız bir saldırı' diye öne atıldı." ifadesini kullandı. Beki, "Devlet görevlilerinin parti görevlisi gibi davranmaları, hukuka ve demokrasiye saldırı değil. Ama böyle memurlara 'militan' demek ağır, ahlaksız bir saldırı, öyle mi!" görüşünü savundu.

AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan’ın Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin karnelerini alıp ev ev dolaşarak dağıttığını hatırlatan Beki, “Milli Eğitim Bakanı, pandemi nedeniyle bu dönem öğrencilere karne verilmeyeceğini açıklamış. Öğrenci ve velilere, dönem sonu notlarını yalnızca e-okul sistemi üzerinden görebilecekleri duyurulmuş... Ama karneler, AK Parti Il Başkanı'nın elinde ortaya çıkıyor, siyasi propaganda malzemesi olarak. Devlet kadrolarında 'militan memur' yoktu madem, bu nasıl mümkün oldu?” diye sordu.

Beki yazısında, “Ders notlarından, ev adreslerinden söz ediyoruz. Devlete emanet hepsi. Öğrencilerin kişisel gizlilik içeren ve korunması gereken bu bilgilerini, parti il başkanına kim verdi? Hangi hak ve yetkiyle? Akla durgunluk veren dört dörtlük bir skandal değil mi? İlin valisi ne yaptı peki? Zülfiyare dokunan bir tivit için fazla mesaiye kalanlar, tatil günü re'sen işlem başlatanlar bu skandala seyirci. Geçmiş örnekleri koyun bir kenara, sadece bu olayda bile fütursuzca sergilenmiş birçok 'partizan memur' kanıtı yok mu? Muhalefetin tek bir lafı üzerine kıyamet koparan, mangalda kül bırakmayan demokrasi kahramanı AK Parti sözcüleri de sessiz. Partizan militanlık yapmak memurlara serbest de bizim haberimiz olmamış dersiniz" düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Devlet görevlilerinin parti görevlisi gibi davranmaları, hukuka ve demokrasiye saldırı değil. Ama böyle memurlara 'militan' demek ağır, ahlaksız bir saldırı, öyle mi! AK Parti sözcüleri benden duymuş olmasın, fakat türküdeki kadar bile samimi görünmüyorlar." ifadesini kullandı.