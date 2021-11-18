Karar yazarı Beki'den faiz yorumu: Erdoğan'ı anlamıyorlar, Allah'ın hükmü, kararı siyasete kalmamış ki!

Karar yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faizi savunmasını ve çıkışta da gazetecilere, 'Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu' söylemesini, "Ama topu Merkez Bankasına attı diye Erdoğan’ı anlamıyorlar. Oysa ne var ki bunda anlamayacak!... AK Parti döneminde en yüksek faiz artışı, 13 Eylül 2018’de yapılmış. Merkez Bankası o dönem faizleri 625 puan artırarak yüzde 24’e çıkarmış. Fakat dün İslam’ın faiz yasağını kastederek 'nas ortada, sana bana ne oluyor' dediği için, yine Erdoğan’ı anlamıyorlar. Elden ne gelir? Allah’ın hükmü, kararı siyasete kalmamış ki, iktidar ne yapsın?" sözleriyle eleştirdi.

Beki, ironi yaptığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Yok, 2018’de aynı nas ortada değil miymiş, yeni mi ortaya gelmiş! Yok, artarken iktidarda AK Parti yok muymuş, başkası mı faizleri arttırmış! Yok bilmem ne!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu ukalalıklardan sıtkı sıyrılmış olmalı ki, anlasalar da anlamasalar da faizle mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğini haykırdı.

Cumhurbaşkanı artık anlatmaya çalışmayacak, anlayan anladı, hala anlamayanlar da ne halleri varsa görsünler.

Varsın anlamayanlar doları, enflasyonu patlattı diye yanlış faiz politikasının sonuçlarından iktidarı sorumlu tutmaya devam etsin. Sanki kararı Merkez Bankası vermiyormuş, o da Allah’ın emri değilmiş gibi."

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