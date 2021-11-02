Karar yazarı Beki: Demek ki iktidar medyası da bundan böyle Ukrayna’ya satılan SİHA’ları pek anamayacak

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, "Hangi ülkeye yerli SİHA’ların satıldığına dair haberleri, haklı övgülerle sık sık okuyorsunuzdur. Fakat Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’den aldığı SİHA’ların menşeini bir daha anmaması için Ukrayna’yı uyardı. Roma’da, Lavrov’la görüşmesinden sonra şöyle dedi: 'Bir devlet bizden bunu satın alıyorsa, o daha fazla Türk ürünü değildir. Belki Türkiye’de üretilmiş olabilir ama Ukrayna’ya ait. Türkiye bununla suçlanamaz. Bazen terörle mücadelemiz sırasında farklı ülkelerden farklı silahlarla karşılaşıyoruz, Rusya da dahil olmak üzere. Biz asla Rusya’yı suçlamıyoruz. Ukrayna da bizim adımızı kullanmayı bırakmalı.' Nedeni, Rusya’yı rahatsız etmesi. Bu da haklı bir endişe. Demek ki iktidar medyası da bundan böyle Ukrayna’ya satılan SİHA’ları pek anamayacak. Ucu zülfüyare dokunmasın, Moskova’yı kızdırmasın diye." değerlendirmesini yaptı.

Beki yazısında, "Üstteki yazımda, Sabah’ın 2019 tarihli manşetinden söz etmiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Suriye’den çekilmesinden duyduğu memnuniyeti anlatıyor, boşalttığı alanlarda terörle mücadeleyi Türkiye’nin devralacağını söylüyordu. İki hafta önce ise bir Cuma çıkışı şöyle dedi: 'Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK cirit atıyor. Son olarak da 2 polisimiz şehit oldu. Sabrımız bir yere kadar. Bütün bunlara karşı da mücadelemiz çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Terör örgütlerine, ABD’nin oradaki malum güçlerine, rejim güçlerine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz, kararlıyız' YPG’yi himaye etmiyormuş ve Suriye’de hakimiyeti yokmuş gibi Rusya’nın adı hiç geçmiyor. İktidardaki Rusya hassasiyetine bakınca, çıkışmak için ABD’nin daha tekin bulunduğu anlaşılıyor. İlginç!" ifadesini kullandı.