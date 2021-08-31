Karar yazarı Beki: Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren iktidar, hangi gerekçeyle yüzde 7’lik barajı savunuyor?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim barajı açıklamasına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren iktidar, hangi gerekçeyle yüzde 7’lik barajı savunuyor?" yorumunu yaptı.

Beki yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, barajda yüzde 7’nin netleşmiş vaziyette olduğunu açıkladı. Cumhur İttifakı ortakları arasındaki bir netleşmeden söz ediyoruz. MHP de olumlu bakıyormuş bu orana. AK Parti, yeni Anayasa çalışmalarının taslağını MHP’yle paylaştıktan sonra nihai şeklini alacak. CHP ve İYİ Parti baştan kapıyı kapattıkları için, muhalefetten görüş sorulmayacakmış. Fakat bu gerekçe, yüzde 10 seçim barajının niye sıfırlanmadığını açıklamıyor. Ya da niye yüzde 5’e değil de 7’ye indirilmek istendiğini. Bu sorunun cevabı henüz ortada yok." düşüncesini dile getirdi.

Beki şu ifadeleri kullandı:

"Oran, neye göre hesaplandı? Muhalefet muhalefetliğini yaptığı için dışlanıyor, hadi orası anlaşıldı... Cumhurbaşkanı, muhalefet partilerinden herhangi bir beklentilerinin olmadığını neden söylüyor, orası malum... Fakat niye, neye göre yüzde 7’de karar kıldıkları bilinmiyor. Muhalefetin zaten muhalefetlik yapması, iktidar partilerine, seçim yasalarını kendi yararlarına göre yeniden düzenleme hakkı mı veriyor? Yüzde 10’luk barajın dayanağı şu ilkeydi: Temsilde adalet, yönetimde istikrar!

Temsilde adaletle yönetimde istikrarın, yüzde 7’yle daha iyi sağlanacağı kanaatine nasıl varıldı? Cumhurbaşkanlığı sisteminde, kişi hükümeti seçiliyor. Tek başlılık esas. Seçim barajının, yönetimde istikrara eskisi gibi bir etkisi yok. Geriye temsilde adalet kalıyor. Milli iradeyi, Meclis’e eksiksiz yansıtacak bir düzenlemenin tam sırası. Atılan her oyu Meclis’te temsil ettirmenin önünde, istikrarı bozacağı gibi bir engel kalmadı artık.

Temsilde adaletle yönetimde istikrarı birlikte sağlama ihtiyacı, yeni sistemle ortadan kalktı. Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren iktidar, hangi gerekçeyle yüzde 7’lik barajı savunuyor? Parti çıkarlarına göre seçim sistemi dizayn etmek, siyaset mühendisliğidir. Mesela seçim bölgesi sınırlarıyla oynayarak avantaj sağlamaya, ‘Gerrymandering’ deniyor. ‘Gerry’, Boston’da 1800’lerde bunu yapan Amerikalı kurt siyasetçinin adından geliyor. ‘Mander’ ise çizdiği keyfi sınırların şeklen benzetildiği semenderden. Ama bu seçim kurnazlığı, bir siyasi cinlik örneği olarak iyi anılmıyor. Kötü örnek.

Pakette başka ne sürprizler var, bilmiyoruz. Şimdilik, seçim barajıyla neye göre oynandığı izaha muhtaç. Hadi muhalefetlik ettiği için, muhalefet partileri bırakıldı bir kenara... Yüzde 7 hesabının, parti çıkarı gözeten bir mühendislik projesi olmadığına, temsilde tam adaleti gözettiğine millet ikna olur mu?"