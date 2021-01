Karar yazarı Beki: Cumhur İttifakı ortakları, Kavala ve Demirtaş'ın tutuklu yargılanması üzerinden mesajlaşıyor

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, “Cumhur İttifakı ortakları, Kavala ve Demirtaş'ın tutuklu yargılanması üzerinden mesajlaşıyor” görüşünü savundu.

Beki, “Adalet Bakanı Gül'ün açıkladığı yargı karnesi ise ortada. 2019'da, her iki ihbardan biri kovuşturmaya dönmemiş. Her iki kovuşturmadan biri savcılıkta takipsizlikle sonuçlanmış. Ve açılan her iki davadan biri de beraatle bitmiş. Bakan, ardından uyardı: ‘Her ihbar edilen şüpheli, her şüpheli sanık, her sanık da mahkum değildir. Lekelenmeme hakkına herkes saygı duymalı…’ Cumhurbaşkanı, MHP ile yola devam etme kararlılığını yineledi. AB'ye göz kırpması ve vaat ettiği yargı reformları ile çelişmeyebilir bu.” düşüncesini dile getirdi.

Beki, “Fakat ortakların, haksızlığı ayyuka çıkmış tutuklu yargılamalar üzerinden mesajlaşması, hukukun siyasallaştırılmasına örnek olmuyor mu? Bağımsız ve tarafsız yargı sözleriyle, tutuklu yargılama yanlışlarını sonlandırma gibi vaatlerle çelişmiyor mu?” ifadesini kullandı.

