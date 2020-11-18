Karar yazarı Beki: Çılgın gidiş rafa kaldırılıyordu hani!

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan ‘Kanal İstanbul’ soruşturmasını köşesine taşıdı.Beki, “İktidar, uçuk uygulama ve söylemlerinden dönüşe geçtiğini müjdeledi oysa. Haksız tutuklamalar ve kayyum adaletsizliklerini finanse edecek para kasada kalmadığı için, hukuk seferberliği başlatılmadı mı? ‘Çılgın projelerden temelli vazgeçilmedi de geçici olarak mı rafa kaldırıldılar’ şüphesini, böyleleri besliyor.” görüşünü savundu.

Beki, “Propagandistleriniz bile inanmıyorsa, başkalarını göstermelik değişim yapmadığınıza nasıl inandıracaksınız? İktidarın, sıkışıklığı atlatır atlatmaz eskiye dönmeyeceğine inanç çok zayıf. Çılgın projelerine kaldığı yerden devam etmeyeceğine ikna edemezse...Bu yönetim, nasıl tekrar yatırım çekecek? Yarınından emin olmadığı yerde durmuyor yatırımcı. Yarın tekrar faiz lobisi, dış güç ve din düşmanı gibi gösterilip karalanmayacağından emin değilse geri gelir mi?" ifadesini kullandı.

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